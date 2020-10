Covid-19. Ministro infetado, Governo vai ser testado

Um membro do Governo testou positivo à covid-19 e o Governo vai ser testado esta segunda-feira.

A notícia está a ser avançada pela Renascença, que adianta que o caso foi conhecido este domingo e que em causa está um ministro, e não um secretário de Estado.

Todos os elementos do Governo vão ser testados esta segunda-feira de forma a despistar novos contágios.

O Governo esteve reunido na passada quinta-feira. No entanto, este domingo, o Conselho de Ministros reuniu-se por via eletrónica para fechar o Orçamento do Estado para 2021.

Para além do primeiro-ministro, António Costa, o Governo conta ainda com mais 19 ministros.