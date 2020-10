Marcelo explica o que quis dizer com "repensar o Natal em família"

Marcelo Rebelo de Sousa explicou este domingo que, quando disse que era preciso repensar o Natal em família, quis dizer que nesta, como em outras celebrações, os portugueses terão que agir de uma forma mais consciente, pensando que há uma pandemia.

"Não é as famílias deixarem de se encontrarem, é encontrarem-se e celebrarem, este ano, de uma forma adequada"

Marcelo Rebelo de Sousa deu até como exemplo como foi ele próprio a organizar já o fim de semana de Natal, este ano.

Transmissão da covid-19. Virologista explica qual é o "grande problema"

Paulo Paixão, virologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, diz que não é uma surpresa que o número de casos diários de covid-19 ultrapasse os mil e que a segunda vaga já era esperada.

"A questão não era se ia haver uma segunda vaga, mas sim quando ia começar"

Em entrevista na Edição da Tarde, da SIC Notícias, o virologista afirma que a segunda vaga em Portugal está "tão ou mais forte" que a primeira. Diz que a nível europeu os números de agora já ultrapassam os da primeira vaga.

Paulo Paixão fala nos números da mortalidade, que "estão claramente melhores", e explica o porquê.

Sobre a transmissão do coronavírus, diz que ainda falta aprender muito. Defende que os momentos de confraternização, em família ou com amigos, e as pausas sociais no trabalho são dos fatores mais importantes na transmissão do vírus.