Covid-19. Inglaterra vai ter três níveis de alerta regionais 

O governo britânico anunciou esta segunda-feira um novo sistema de alerta regional para Inglaterra que visa aumentar as restrições contra a covid-19. A partir de quarta-feira, Inglaterra vai ser dividida em três níveis de alerta: médio, elevado e muito elevado.

Liverpool entra diretamente para o nível mais elevado. Ficam proibidos encontros entre elementos de agregados familiares diferentes. Pubs, bares, casinos, ginásios e casas de apostas fecham portas.

Os hospitais britânicos já têm mais pessoas internadas do que aquando do início do primeiro confinamento, em março. Liverpool é a terceira cidade europeia com mais doentes covid nos hospitais.