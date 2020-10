Covid-19. Serviço de neurologia do S. João acompanha doentes através de videoconsultas

Os hospitais estão a tentar retomar as consultas que foram interrompidas pela pandemia de Covid-19. No serviço de neurologia do hospital São João, no Porto, os doentes passaram a ser acompanhados por telefone e através de videoconsultas. O objetivo é evitar deslocações ao hospital.

Desde o início da pandemia, o número e consultas deste serviço aumentou 10%. Os médicos mantêm a ligação aos doentes através de telefone e plataformas online, uma nova prática que veio para ficar.

No caso dos doentes com cefaleias, epilepsia ou doença de Parkinson, é possível manter o acompanhamento à distância durante a pandemia.