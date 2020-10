Donald Trump acusado de usar declarações enganadoras na campanha 

O principal especialista dos Estados Unidos em doenças infeciosas acusa o Presidente de usar declarações suas, de forma enganadora, para beneficiar a campanha.

Donald Trump retoma esta segunda-feira os comícios. Diz que testou negativo à covid-19, mas nenhum resultado foi oficialmente divulgado.



Twitter sinaliza publicação de Trump sobre imunidade à covid-19 por violar as regras

O Twitter adicionou esta segunda-feira uma etiqueta de advertência ao tweet em que o presidente norte-americano, Donald Trump, afirma estar imune ao coronavírus, depois de o médico o autorizar a retomar as atividades públicas.

"Uma autorização total e completa dos médicos da Casa Branca ontem. Isto significa que eu não posso contrair [o coronavírus] (imune) e não posso infetar. Muito bom saber!!", lê-se no tweet.

A etiqueta de advertência do Twitter diz que o tweet "violou as Regras do Twitter sobre a divulgação de informações falsas e potencialmente prejudiciais relacionadas à covid-19".