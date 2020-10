Estudantes do Politécnico da Guarda regressam às aulas com receio

Na Politécnico da Guarda, arrancou esta segunda-feira o novo ano letivo. São as novas regras, criadas devido à pandemia de Covid-19, que dão as boas-vindas aos estudantes: todos os alunos medem temperatura à entrada, a máscara é obrigatória e os auditórios estão a ser usados para dar aulas com turmas mais pequenas.

As medidas preventivas não descartam, no entanto, os receios de contágio fora da instituição. Depois de um surto entre os alunos do politécnico, em julho, e com números de infeção cada vez mais severos, a pandemia manda evitar concentrações de alunos.

A instituição procura evitar novos focos de contágio dentro das escolas, mas o receio mantém-se nos contactos comunitários no exterior.