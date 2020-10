Covid-19. Dois comissários da UE em isolamento após contacto com infetados

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell e o comissário para a ajuda humanitária, Janez Lenarcic, anunciaram esta terça-feira que estão em quarentena após terem contactado com pessoas que testaram positivo ao novo coronavírus.

"Fui informado esta tarde que um membro da delegação que viajava comigo e Janez Lenarcic, na Etiópia, na semana passada, testou positivo à covid-19", explicou Josep Borrell, de 73 anos, através de uma mensagem na rede social Twitter.

"Tive um teste negativo quando voltei no domingo. Estou isolado de acordo com as normas e vou esperar para fazer um segundo teste", acrescentou, citado pela agência AFP.