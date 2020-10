Donald Trump regressa aos comícios sem distanciamento nem máscaras

Donald Trump regressou à campanha eleitoral depois de ter estado infetado com o coronavírus. Os médicos dizem que Trump já testou negativo, mas, até agora, os resultados não foram divulgados pela Casa Branca.

No evento, que se realizou em Sanford, na Florida, raros foram os apoiantes de Trump que usaram máscara e nem mesmo governador republicano deu o exemplo. Trump mantém os planos para a campanha eleitoral: até ao dia das eleições estão agendados vários comícios por dia, sem distanciamento ou qualquer medida de proteção.

Já a campanha de Joe Biden mantém-se mais precavida. Num comício em Toledo, no estado de Ohio, os apoiantes do candidato Democrata mostram o seu apoio dentro do automóvel.