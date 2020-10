Ministro Manuel Heitor continua assintomático e a trabalhar a partir de casa

Manuel Heitor continua assintomático e a trabalhar a partir de casa. O ministro nunca teve sintomas de Covid-19 e assim continua.

Está em isolamento, mas com a elaboração e apresentação do Orçamento do Estado, continua a trabalhar.

Os membros do gabinete que trabalham diretamente com Manuel Heitor, testaram negativo, incluindo o Secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior.

Só não foram divulgados os resultados dos testes feitos à família.

