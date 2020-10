Aumento dos casos diários de covid-19. "Estamos numa altura de plena rampa de lançamento" 

Óscar Felgueiras, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, esteve esta quarta-feira na Edição da Tarde, da SIC Notícias, para analisar os números da covid-19 em Portugal.

Para o investigador, o aumento dos casos diários de covid-19 não é "uma surpresa" e era "previsível" esta semana ultrapassar as duas mil infeções por dia. Ainda assim, não acredita que os casos diários cheguem aos três mil já esta semana, como afirmou esta quarta-feira a ministra da saúde.

Óscar Felgueiras diz que o "problema principal" agora é que, ao contrário do pico de abril em que havia uma "certa estabilização", "estamos numa altura de plena rampa de lançamento".

O investigador defende que, apesar de não ser o único fator, o comportamento das pessoas é das principais causas para este aumento.

"A única coisa que pode alterar esta progressão é a alteração de comportamentos"

Esta quarta-feira, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 802 novos casos de infeção e o Norte regista hoje mais 1001 novos casos de covid-19.

Óscar Felgueiras fala no "crescimento explosivo" no Norte, que não mostra sinais de abrandamento, e que em Lisboa e Vale do Tejo está a dar sinais de aumento, apesar do abrandamento dos últimos tempos.

PORTUGAL REGISTA MAIS 7 MORTES E 2.072 NOVOS CASOS DE COVID-19

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 7 mortos relacionados com a Covid-19 e 2.072 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.117 mortes e 91.193 casos de infeção, estando ativos 34.583 casos, mais 1.619 do que na terça-feira.

GOVERNO ATIVA ESTADO DE CALAMIDADE EM TODO O PAÍS

O Conselho de Ministros decidiu esta quarta-feira elevar o nível de alerta em todo o território para estado de calamidade. Numa comunicação ao país, o primeiro-ministro classificou a evolução da pandemia no país como “grave”.

A partir das 24h00 de hoje entram em vigor uma série de novas medidas para controlar a propagação da pandemia. São elas: