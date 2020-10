Covid-19: Nova Zelândia anula particular com Inglaterra face ao aumento de casos

A Nova Zelândia decidiu que não disputará o jogo particular com Inglaterra, previsto para 12 de novembro, em Wembley, devido às "complicações" existentes com a evolução da pandemia da covid-19, informou o presidente da Federação neozelandesa de futebol.

Andrew Pragnell justificou a recusa da seleção da Nova Zelândia em viajar para Inglaterra face "às restrições atualmente em vigor", bem como o "crescente aumento de casos de covid-19 na Europa".

O selecionador dos 'all whites', Danny Hay, já se manifestou "extremamente desiludido" com o cancelamento do jogo, que disse ser de grande importância para os seus jogadores, frente a uma Inglaterra de "estrelas".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.110 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido, com 43.018 mortos e mais de 634 mil casos.