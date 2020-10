Covid-19. A partida de Cristiano Ronaldo rumo a Turim 

Cristiano Ronaldo deixou esta quarta-feira Lisboa num avião-ambulância, rumo a Itália.

O capitão da Seleção Nacional partiu do aeródromo de Tires, em Cascais, pouco antes das 14h00 num avião privado preparado para o transporte médico.

Nas imagens, é possível ver-se o jogador a entrar numa espécie de cápsula de plástico que permite o isolamento durante o transporte aéreo até Turim.

Ronaldo é o terceiro jogador da seleção infetado com o novo coronavírus, depois do defesa José Fonte e do guarda-redes Anthony Lopes.

O avançado da Juventus testou positivo já depois do jogo com a França e foi dispensado do estágio da seleção para iniciar o isolamento que vai terminar no norte de Itália, onde o jogador português deve falhar os próximos jogos da Juventus para o campeonato italiano e a Liga dos Campeões.