Covid-19. Humidade do ar pode criar condições adversas ao vírus

A comparação é feita entre uma sala com 30% de humidade do ar e uma com 60%. Um estudo desenvolvido por uma equipa de cientistas japoneses concluiu que quando alguém espirra ou tosse, ficam suspensas mais do dobro das partículas que podem conter o novo coronavírus se o local for menos húmido.

Com o inverno a aproximar-se, os cientistas japoneses avisam que ambientes mais secos e pouco arejados podem potenciar a propagação do vírus e sugerem o uso de humidificadores, caso não seja possível abrir janelas.

O mesmo estudo investiga também a diferença na proteção exercida pelas viseira e pela máscara e analisa a forma como se propaga o vírus num cenário em que quatro indivíduos estão sentados à mesa.