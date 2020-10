As autoridades de saúde registaram esta terça-feira mais seis alunos da Universidade de Aveiro (UA) infetados com o novo coronavírus. No total, 78 estudantes estão infetados.

A esmagadora maioria dos casos está relacionada com o surto dos estudantes de Erasmus. Ainda assim, cinco dos seis alunos que ontem testaram positivo, foram contagiados à margem dessa cadeia de transmissão.