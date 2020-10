Covid-19. Weston McKennie é mais um caso confirmado na Juventus

O clube de futebol italiano Juventus revelou esta quarta-feira um novo caso de covid-19 no seu grupo de trabalho, o do médio norte-americano Weston McKennie, um dia depois de Cristiano Ronaldo também ter testado positivo na seleção de Portugal.

"A Juventus anuncia que, durante os testes previstos no protocolo em vigor, surgiu o caso positivo para a covid-19 do jogador Weston McKennie. Em conformidade com os regulamentos e o protocolo, o grupo de trabalho entra em isolamento esta noite", informou a 'vecchia signora', no seu sítio na internet.