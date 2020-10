Critérios diferentes para os contactos de risco na seleção? DGS recusa diferenças de tratamento

Depois de Cristiano Ronalno ter testado positivo para a covid-19, nenhum jogador da seleção foi colocado em isolamento.

Poucos dias antes o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, testava também positivo. Os ministros foram todos testados e dois colocados em isolamento por precaução por terem estado sentados ao lado do ministro durante a reunião do Governo, na semana passada.

O mesmo aconteceu no Conselho de Estado. Leonor Beleza e Francisco Louçã ficaram em isolamento porque, mesmo com distância, ladearam Lobo Xavier que tem o vírus.

A indicação, em ambos os casos, surgiu da Direção-Geral da Saúde, que agora garante que não há diferença de tratamento.

A DGS assegura que ainda está a ser feita uma avaliação de risco mais aprofundada para avaliar os contactos dos três jogadores infetados na Cidade do Futebol.