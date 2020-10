Um homem morreu durante o isolamento no hospital de Setúbal depois de dar entrada com uma pneumonia e ter sido colocado, nas urgências, perto de um infetado com covid-19.

Apesar de nunca ter testado positivo, o homem morreu sem poder ver a família, que também nao conseguiu realizar o funeral.

A SIC pediu uma entrevista ao presidente do Conselho de Administração do Hospital de Setúbal, mas foi rejeitada.