Linha SNS24 volta a poder prescrever testes à covid-19

A ministra da Saúde disse esta quarta-feira que no início da próxima semana a Linha SNS24 vai voltar, tal como já aconteceu no passado, a poder prescrever testes laboratoriais para a SARS-CoV-2.

"Relativamente à área dos cuidados de saúde primários vai haver nos próximos dias, no início da próxima semana, um regresso àquilo que conhecemos no passado que foi a possibilidade de prescrição de testes pela Linha SNS24", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa de atualização da situação da pandemia em Portugal.

Este é um dos dois eixos de ação "muito concretos" em que o Governo está a trabalhar, estando o outro relacionado com a manutenção e preparação da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, sobretudo, do alívio da pressão crescente nas organizações de saúde e nos profissionais da área, frisou.

Quanto a este aspeto, Marta Temido sublinhou que, ainda esta quarta-feira, será publicada a nova estratégia de testes com inclusão dos "designados testes de antigénio [testes rápidos]".

Por outro lado, acrescentou, a atividade de rastreamento de contactos intensificar-se-á nos próximos dias por profissionais recrutados especificamente para o efeito, nomeadamente em regiões onde ainda está mais incipiente.

