Surtos de covid-19 no Ensino Superior. Maioria dos infetados são alunos de Erasmus 

As universidades e politécnicos estão a debater-se com surtos de covid-19. O contágio tem sido mais disseminado entre os alunos estrangeiros do programa Erasmus.

A disseminação do vírus ocorre quase sempre fora das instituições. É o caso da Católica do Porto, onde 15 estudantes internacionais testaram positivo à covid-19. No ensino público, a Universidade do Porto conta com 82 estudantes de Erasmus infetados e também aqui os contágios terão ocorrido fora de portas.

Na mesma cidade, o Instituto Politécnico soma mais cinco casos nas últimas horas. Ao todo, 29 alunos estrangeiros e sete portugueses testaram positivo ao novo coronavírus.

A Universidade de Aveiro regista 80 estudantes com covid-19. Os primeiros sintomas surgiram há uma semana entre os alunos estrangeiros que participaram em atividades de acolhimento promovidas pelo núcleo local da rede de estudantes de Erasmus.

No sul do país, há também casos confirmados nas universidades de Évora e de Almada, que resultaram de festas privadas.