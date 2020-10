Covid-19. Índia reabre cinemas e teatros com novas regras

Apesar dos sete milhões e 300 mil casos de Covid-19 registados na Índia, o Governo anunciou a reabertura dos cinemas e teatros, que estavam fechados desde março. O uso obrigatório de máscara e a medição da temperatura à entrada são as novas regras. Mas os médicos temem que este levantamento das regras de confinamento resulte em novas cadeias de transmissão.

Também a Austrália levantou a obrigatoriedade de quarentena a quem chega da Nova Zelândia. O governo pretende reabrir o espaço aéreo a voos provenientes do Japão, Singapura e Coreia do Sul, mas, a acontecer, não será antes do próximo ano. A economia australiana está a ser uma das mais atingidas pela pandemia, com uma recessão que não acontecia há 30 anos.