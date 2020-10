Covid-19. Morreu idoso que recebia apoio domiciliário do lar do Manigoto, no concelho de Pinhel

Morreu um dos idosos que recebia apoio domiciliário do lar do Manigoto, no concelho de Pinhel, onde os 14 utentes e quatro funcionárias estão infetados.

Os testes na freguesia vão continuar, tal como em Belmonte, onde o agrupamento de escolas já recebeu os alunos de Gonçalo que testaram negativo e já regressaram às aulas.

A autarquia da Belmonte está a testar cerca de 600 profissionais de saúde e funcionários públicos.

Neste momento, no Hospital da Guarda estão internadas 22 pessoas numa área Covid com capacidade para 32.