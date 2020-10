Plano de Recuperação e Resiliência entregue em Bruxelas: o que se segue

O Plano de Recuperação e Resiliência foi esta quinta-feira entregue em Bruxelas pelo primeiro-ministro, António Costa, à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O primeiro-ministro admitiu que o plano é um instrumento fundamental para relançar a economia, fazer face à crise e responder às ncessidades de emprego e recuperação do rendimento das famílias.

Segundo António Costa, Portugal foi um dos primeiros - se não o primeiro - a entregar o Plano em Bruxelas, para "que tudo seja aprovado a tempo e horas" e "para que possa ser já aplicado no próximo ano".

Na visita a Portugal, Ursula von der Leyen já tinha tido a oportunidade de conhecer as linhas gerais do plano. Neste momento, o governo está em condições para começar a trabalhar com os serviços técnicos da Comissão sobre os montantes e as prioridades.