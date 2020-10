Subiu para nove o número de casos de Covid-19 no Agrupamento de Escolas de Mogadouro

O número de infetados com o novo coronavírus no Agrupamento de Escolas de Mogadouro (AEM), no distrito de Bragança, subiu esta quinta-feira para nove, após testes de rastreio à comunidade, revelou o diretor da instituição.

"Hoje, por informação da Autoridade da Saúde (AS), tive conhecimento que após a realização de testes à covid-19 a várias pessoas de uma aldeia do concelho de Mogadouro, há cinco alunos que testam positivo. Os alunos em causa ficaram em isolamento profilático", concretizou à Lusa, o diretor do AEM, Silvano Cancela.

Na segunda-feira, a Proteção Civil Municipal de Mogadouro dava conta de dois professores e dois alunos do AEM "que testaram positivo para o novo coronavírus".

"Após averiguações, por parte da AS, foram remetidos ao isolamento profilático os alunos das turmas, uma turma do 6ª ano e outra turma do 1º ano de escolaridade, num total de quarenta alunos que serão brevemente sujeitos aos testes, para confirmação ou não da infeção", concretizou o responsável.

Os cinco novos casos conhecidos hoje indicam que "os cinco alunos são todos familiares e vivem na mesma localidade".

Silvano Cancela ressalva que todos esses alunos, por decisão voluntária dos encarregados de educação, "não frequentaram as atividades letivas, desde de sexta-feira".

"Após averiguações da AS, o agrupamento de escolas concluiu que houve baixo risco de contágio nas turmas frequentadas pelos alunos que testaram positivo", vincou o responsável.

Segundo o diretor do AEM, na comunidade escolar, na semana passada, por via indireta, verificaram-se quatro casos positivos, "mais precisamente, dois alunos (irmãos) e dois professores (casal)".

"Nestas condições, não houve necessidade de aplicar o isolamento profilático aos alunos dessas turmas", explicou.

Segundo o AEM, todos os contágios "são oriundo dos contactos no seio familiares e na comunidade".

"Sem querer escamotear a realidade e menosprezar a situação de que o cuidado é sempre pouco, quero enfatizar que o Agrupamento elaborou um plano de contingência que acautela o cumprimento de todas as regras para que o contágio seja mínimo ou inexistente dentro do recinto escolar", frisou.

Na segunda-feira, 40 alunos de duas turmas do AEM foram colocados em isolamento profilático após a deteção de quatro infeções por covid-19 em dois alunos e dois professores, adiantava o presidente da câmara.

O autarca de Mogadouro,Francisco Guimarães que é também o responsável pela Comissão Distrital de Bragança da Proteção Civil, afirmva que "a situação está controlada, não havendo motivos para alarme social".

O AEM segue " à risca" todas as normas emanadas pela Direção Geral da Saúde.