Surto no Hospital da Prelada circunscrito ao serviço de medicina física e reabilitação

Há um surto de covid-19 no Hospital da Prelada, no Porto. Estão infetados 11 funcionários e cinco doentes do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, mas todos estão assintomáticos.

O primeiro caso foi detetado na sexta-feira. Perante o resultado positivo, foram testados todos os funcionários e todos os pacientes daquele serviço. Os funcionários estão em casa, em confinamento, e os pacientes internados que testaram negativo permanecem isolados no serviço.

Estes doentes que permanecem internados no serviço foram novamente testados na quarta-feira e os resultados devem ser conhecidos em breve.