Covid-19. Alemanha admite estar a perder o controlo das cadeias de transmissão

A Alemanha admitiu estar a perder o controlo das cadeias de transmissão, o que pode provocar um aumento das restrições na maior economia da Europa.

Países como a Itália ou a Bélgica atingiram esta sexta-feira o maior número de novos casos desde o início da pandemia e começam a preparar os hospitais para o pior.

Já em Espanha os protestos estão as ruas. Para lá dos Pirinéus, França baixou esta sexta feira dos 30 para os 25 mil o número de novos infetados. Mas nem o recolher obrigatório noturno evitou de dia os protestos dos sincatos contra o que consideram ser as fracas condições do país para enfrentar a segunda vaga.