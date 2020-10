Covid 19. Oito infetados na GNR da Guarda

O Comandante Distrital da GNR da Guarda e mais sete militares testaram positivo à covid-19. A Saúde Pública colocou 17 pessoas em quarentena enquanto se aguarda o resultado de mais de uma centena de testes.

Além do surto na GNR, as autoridades de saúde mantém o centro social do Manigoto em Pinhel sob vigilância. Os 14 utentes do lar estão infetados bem como 4 funcionárias. Há uma morte a lamentar e dois idosos continuam internados. Aguardam-se os resultados dos 25 testes feitos aos utentes e funcionários do centro de dia e apoio domiciliário.