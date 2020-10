Covid-19. Sobe para 147 o número de estudantes Erasmus infetados no Porto

Subiu para 147 o número de estudantes Erasmus infetados com o novo coronavírus, no Porto. A maioria são alunos da Universidade do Porto, mas há também casos na Universidade Católica e no Politécnico.



Os primeiros casos foram detetados na semana passada e, desde então, os números têm vindo a subir. Neste momento, são já 101 os estudantes erasmus infetados com o novo coronavírus na Universidade do Porto.

A Universidade do Porto e a Universidade Católica estão convictas de que o contágio terá acontecido fora do contexto de aulas, ou de outras atividades dentro do campus.