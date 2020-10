Gondomar tem mais de 500 casos ativos de covid-19

O Presidente da Câmara de Gondomar diz-se preocupado com o aumento significativo do número de infetados nos últimos dias e apela ao respeito urgente de todas as medidas de prevenção, como a utilização da máscara, respeito do distanciamento social e a lavagem regular das mãos.

Há mais de 500 casos ativos de covid-19 em Gondomar. Razão pela qual a comissão municipal da Proteção Civil de Gondomar se vai reunir esta sexta-feira, de forma a decidir as próximas medidas a tomar para evitar novos contágios.