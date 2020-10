Itália regista maior aumento diário de casos de covid-19 desde o início da pandemia

Itália registou mais 10 mil novos casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas. É o maior aumento diário desde o início da pandemia morreram mais 55 pessoas nas últimas 24 horas.

Itália foi um dos países mais afetados pela covid-19 na chamada primeira vaga, mas começa a assistir-se a um aumento significativo de infeções diárias, tal como nos outros países da Europa.

Esta sexta-feira, e contra a vontade do governo italiano, o executivo regional decidiu encerrar todas as escolas na região de Campânia, no sul de Itália.