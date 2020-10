Seis funcionários de um lar de idosos no Caramulo com covid-19

Seis funcionários de uma estrutura residencial da terceira idade da vila do Caramulo, no concelho de Tondela, testaram positivo para a covid-19, disse esta sexta-feira a autarquia.

Num comunicado divulgado na rede social Facebook, a Câmara de Tondela dá conta da existência de "um foco de infeção numa estrutura residencial na vila do Caramulo", uma situação que "está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde e Segurança Social" e conta com o acompanhamento da Proteção Civil municipal.

"Além deste foco, dado o agravamento da situação em todo o país, nos últimos tempos, existem outros em estruturas desportivas (com cinco casos identificados, todos eles provenientes de outros territórios, mas que maioritariamente frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho), por isso, com impacto nas escolas locais", acrescenta.