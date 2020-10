EUA, Índia e Brasil somam mais de metade dos casos de Covid-19 no Mundo

Em apenas 13 dias, a Índia passou de 6 milhões para mais de 7 milhões de casos confirmados de infeção. Um aumento que, ainda assim, não fez recuar o governo que decidiu manter a reabertura gradual dos mercados e transportes públicos.

A Índia é o segundo país do mundo com mais infeções, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de oito milhões de casos.

No Brasil foram ultrapassados, nas últimas horas, os 5,2 milhões de casos. No entanto, o país é também um dos que regista maior número de recuperados da doença: mais de 4,6 milhões.