A nível global, de acordo com os dados do Worldometers, a plataforma que atualiza os números da Covid-19, já há mais de 40 milhões de casos confirmados de infeção no mundo.

Um número elevado mas que, ainda assim, vem acompanhado por um outro, animador: quase 30 milhões de pessoas já recuperaram da doença.

EUA, Brasil e Índia somam mais de metade das infeções a nível global.