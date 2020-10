Universidade de Aveiro. Alunos mobilizam-se para fazer chegar comida aos colegas em isolamento

Na Universidade de Aveiro, vários alunos mobilizaram-se para ajudar os colegas que estão em isolamento devido a um surto de covid 19.

O mais importante é fazer-lhes chegar refeições a casa, que são confecionadas e embaladas na cantina da universidade. A distribuição aos alunos que estão de quarentena é feita por colegas voluntários que se inscreveram numa plataforma da associação de estudantes que faz a gestão dos pedidos e das entregas.

A Associação de Estudantes esperava que surgissem alguns casos com o decorrer das aulas mas não contava com um número tão elevado de alunos atualmente em isolamento. No espaço de duas semanas, mais de 80 estudantes da Universidade de Aveiro testaram positivo à covid-19.