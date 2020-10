Campeonato de carrinhos de rolamentos regressa a Marvão

Marvão recebeu este domingo uma etapa do campeonato nacional de carrinhos de rolamentos, num evento com regras apertadas devido à Covid-19. A competição contou com cerca de 20 participantes que conduziram por curvas vertiginosas, numa prova cheia de adrenalina.

A grande redução de público, face às outras edições desta iniciativa, foi a grande diferença. Devido à pandemia, o número de espectadores foi limitado. No entanto, para a organização, o importante é prosseguir as competições e manter viva a memória das brincadeiras de outros tempos.