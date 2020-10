Como ensinar às crianças o que é a Covid-19?

A editora Ideias com História tem criado material pedagógico para ensinar às crianças, com uma linguagem mais simples e de forma didática, o que é o novo coronavírus e quais os cuidados a ter.

Esta iniciativa conta com demonstrações em escolas, bibliotecas, autarquias, associações de cariz social e jardins de infância. Se alguma destas instituições pretender obter uma das atividades lúdicas disponíveis, pode contactar diretamente a Ideias com História através do email ou do telefone.

Foi desenvolvida uma parceria da DGS com um jogo digital - denominado de stop contágio - e com o site "Coronakids", onde as crianças e jovens com mais de seis anos aprendem e partilham dúvidas sobre o coronavírus.

O site conta com alguns materiais totalmente gratuitos.