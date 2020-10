Covid-19. Executivo da Câmara da Trofa em isolamento após contacto com colaborador positivo

Os membros do executivo da Câmara Municipal da Trofa, distrito do Porto, estão desde domingo em isolamento profilático preventivo, depois de terem estado em contacto com um colaborador da autarquia que testou positivo ao novo coronavírus.

De acordo com um comunicado da câmara da Trofa, a decisão foi tomada pelo delegado de saúde do concelho, que continuará a acompanhar a situação, e "tomou todas as medidas que considerou necessárias e adequadas".

A gestão da Câmara Municipal da Trofa será efetuada, durante este período de isolamento, de forma não presencial, de acordo com a legislação em vigor, indica ainda o comunicado.

Na mesma nota, a autarquia apela a que todos os habitantes "continuem a respeitar as medidas de proteção aconselhadas pela Direção-Geral da Saúde".

Esta segunda-feira está previsto ter início, em Vila Nova de Gaia, o julgamento de um vereador da Câmara Municipal da Trofa acusado de alegado desvio de verbas.

Veja também: