Donald Trump promove comícios sem máscaras ou distanciamento

O Presidente dos Estados Unidos garante que o pior já passou no que toca à pandemia de covid-19, apesar do país estar a enfrentar tantos novos casos como em julho.

Em 40 estados o número de novas infeções está a subir, entre os quais alguns dos que Trump tem de vencer para conquistar a maioria do colégio eleitoral nas eleições presidenciais de 3 de novembro.

Quase 28 milhões de norte-americanos já votaram por correio ou através do voto antecipado. Muitos escolhem o próximo Presidente mais cedo com receio de enchentes no dia da eleição marcado para desta terça-feira a duas semanas.

Veja também: