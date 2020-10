Desde março, a Direção-Geral da Saúde tem sofrido uma quebra de confiança dos portugueses, de acordo com uma sondagem do Expresso.

Com o número de infetados por covid-19 em crescimento, a confiança dos portugueses tem diminuído também em relação à atuação do Presidente da República e do primeiro-ministro.

No frente-a-frente deste domingo na SIC Notícias, estiveram a deputada do PS Maria Antónia de Almeida e o deputado do PSD Ricardo Batista Leite.