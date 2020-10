Hospital de Jerusalém recebe casamento do filho de um dos internados com covid-19

O número oficial de infetados em todo o mundo desde o início da pandemia de covid-19 é 40 milhões e quase 300 mil pessoas. Só na última semana foram registados mais 2,5 milhões. É o pior balanço desde dezembro de 2019.

Música regressa às ruas do Rio de Janeiro

Os Estados Unidos, a Índia e o Brasil, sozinhos, têm metade de todas as infeções. Mas nem os mais de cinco milhões de infeções param os brasileiros. No Rio de Janeiro, voltaram os concertos de música ao vivo. Em zonas separadas onde só podem estar pequenos grupos de amigos e ao ar livre.

Índia regista número mais baixo de mortos dos últimos 3 meses

Na Índia, onde continuam a surgir mais de 55 mil novos casos diários, o Governo registou, esta segunda-feira, menos de 600 mortos. É o número mais baixo de vítimas mortais dos últimos três meses.

Habitantes de Melbourne voltam à "normalidade"

Também na Austrália, os casos estão a diminuir e, a partir desta semana, os habitantes de Melbourne podem voltar a jogar golfe, ir ao cabeleireiro e juntarem-se a familiares e amigos, em grupos de 10 pessoas no máximo. As lojas, bares e restaurantes só devem reabrir a 2 de novembro.

Fiés de regresso à Grande Mesquisa de Meca

Na Arábia Saudita reabriu pela primeira vez em sete meses a grande mesquita de Meca, o local mais sagrado do Islão, onde poderão entrar seis mil peregrinos, por dia, a partir desta segunda-feira.

Casamento invulgar em Israel

Em Israel, onde a comunidade de judeus ortodoxos tem sido a mais atingida pela propagação do coronavírus e onde muitos se recusam a acatar as regras de distanciamento e o uso de máscaras, um hospital de Jerusalém autorizou a realização do casamento do filho de um dos doentes, internados com covid-19.

O hospital diz que só assim o paciente de 56 anos podia assistir à cerimónia, onde foram cumpridas todas as regras, e em que os 20 participantes usaram máscara. Israel tem mais de 300 mil casos registados desde o início da pandemia.