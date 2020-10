Portugal regista mais 17 mortes e ultrapassa os 100 mil casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta segunda-feira que há mais 17 mortes e 1.949 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.181 para 2.198, mais 17 do que no domingo e o número de infetados subiu de 99.911 para 101.860 em apenas 24 horas.

Em vigilância, permanecem 55.425 contactos, mais 574 do que no domingo.

Os dados divulgados esta segunda-feira revelam ainda mais 966 casos recuperados, perfazendo 59.966.

Já os casos ativos ascenderam a 39.696, uma subida de 966 em comparação com o dia anterior.

Em internamento estão 1.174 pessoas, mais 88 do que no domingo. Nas unidades de cuidados intensivos estão internados 165 doentes, mais 10 do que no dia anterior.

Já se registam mais de 40 milhões de casos de contágio por coronavírus em todo o globo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

América do Norte e do Sul são as zonas mais afectadas, seguidas do Sudeste Asiático e Europa. Por países, Estados Unidos, Brasil e Índia somam mais de metade das infeções a nivel global.

O desafio de "não deixar ninguém para trás" enquanto aumentam as hospitalizações por covid-19

Margarida Tavares, infecciologista e coordenadora da Unidade de Doenças Infecciosas Emergentes do Hospital de São João, considera que o maior desafio, neste momento, é conseguir parar o mínimo possível a atividade programada.

Em entrevista à SIC Notícias, afasta o cenário de rutura, mas admite que se vive uma situação de maior dificuldade que exige repensar a gestão de cada espaço da melhor forma.

LINKS ÚTEIS