Tiago Brandão Rodrigues visita gravações no dia em que regressa a Telescola

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, esteve presente nas gravações da aula de ciências naturais do 9.º ano para assinalar o dia em que a telescola regressa à RTP Memória. Este projeto volta à antena numa altura em que muitas escolas têm turmas e professores em casa devido à pandemia.

“Num conjunto de mais de 60 mil turmas, temos um conjunto de turmas relativamente pequeno que continua a ter professores que são necessários substituir”, disse o ministro aos jornalistas, acrescentando não ter consigo dados atualizados sobre o número de professores em falta.

Brandão Rodrigues acrescentou que todos os dias há professores que chegam às escolas, reforçando que “na última sexta-feira houve uma nova reserva de recrutamento” que adicionou dois mil professores ao sistema. Para o ministro, trata-se de “uma quantidade muito significativa”.

O projeto #EstudoEmCasa que começou em abril, devido à necessidade de fechar as escolas para conter a pandemia. Regressa agora com novos horários, novos blocos de aprendizagem e um grupo permanente de 40 professores. Os 75 blocos semanais têm 30 minutos cada e são emitidos de segunda a sexta, das 9h00 às 16h30. Para já, as aulas estão direcionadas para o ensino básico, mas em novembro irá haver também conteúdos para o secundário.