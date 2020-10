Covid-19 na Europa. OMS defende isolamento obrigatório para contactos de pessoas infetadas

A Organização Mundial da Saúde defende que os países europeus deviam impor o isolamento obrigatório a todos os contactos de pessoas infetadas.

Esta recomendação acontece na mesma altura em que a Irlanda decretou confinamento total, o primeiro país europeu a tomar esta decisão.

No norte de Itália, a Lombardia quer impor o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 e em Madrid está a ser estudada a possibilidade de pedir ao Governo central que declare o recolher obrigatório, para evitar ajuntamentos depois do final do dia e tentar, assim, cortar as cadeias de transmissão do vírus.

