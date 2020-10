Covid-19. Marta Temido não esclarece se recolher obrigatório está em cima da mesa

As reuniões do Presidente da República vão marcar duas semanas de agenda com ex ou atuais responsáveis de instituições ligadas à saúde, à economia e sociedade numa reflexão geral sobre a pandemia e o melhor caminho a seguir.

A primeira a ser ouvida foi Marta Temido, que não esclareceu se o recolher obrigatório está em cima da mesa ou não. Bastonário da ordem dos Médicos será o próximo a levar a Belém as críticas ao Governo.

Na próxima sexta-feira o Governo vai reunir com o Conselho Nacional de Saúde Pública, sete meses depois da última reunião. O executivo convocou este orgão consultivo para analisar a atual situação epidemiológica, depois das criticas do Bloco de Esquerda e da reunião da ministra da Saúde com o Presidente da República.