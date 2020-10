O outro lado da pandemia. Milhões de crianças em risco de trabalho infantil

As Nações Unidas alertam que, devido à pandemia, o mundo pode estar a assistir ao primeiro aumento nos números do trabalho infantil em mais de 20 anos, com milhões de crianças em risco, sobretudo nas regiões mais pobres.

Elimanta é uma das muitas crianças que, no Quénia, ficaram sem aulas por causa da pandemia. Sem irem à escola, acabam por ter de ajudar a família a ganhar dinheiro. O Quénia é uma das 10 nações africanas mais afetadas e onde a pandemia está a ter um efeito devastador na economia.

Um cenário que se repete em vários pontos do mundo.

O ponto de situação da covid-19 no mundo

A América Latina continua a ser uma das regiões mais atingidas pela propagação do coronavírus. Embora, em alguns países, como por exemplo no Brasil, haja uma diminuição dos números diários, noutros o número de novas infeções está a aumentar rapidamente.

A Argentina entrou para a lista trágica dos cinco países com mais de um milhão de casos positivos. Os hospitais estão à beira da rutura e a população começa a perceber a real dimensão da pandemia.

O México, a Colômbia e o Peru, são os outros países do continente americano que, nas próximas semanas, devem passar também a marca do milhão de infetados.

No outro lado do planeta, na Índia, os números estão a diminuir todos os dias. Nas últimas 24 horas, o Governo de Nova Deli registou cerca de 46 mil novos casos positivos e menos de 600 mortos. Mesmo assim, a Índia tem mais de 7 milhões e meio de infeções.

No Irão, o Ministério da Saúde diz que esta terça feira está a ser o pior dia de sempre, com mais cinco mil pessoas a juntarem-se à lista de portadores do coronavírus. O Irão é um dos países mais atingidos no Médio Oriente.