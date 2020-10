Surtos de covid-19 nos lares de idosos: o ponto de situação

BRAGANÇA

18 mortos na Misericórdia

164 infetados na Misericórdia

MACEDO DE CAVALEIROS

12 infetados no lar Afonso

BEJA

Há surtos em 2 lares da cidade

106 infetados no lar S. José

31 infetados no lar do Salvador

VILA VIÇOSA

50 infetados no lar da Misericórdia

Foi instalado um hospital de campanha

GUARDA

40 infetados em lar de Santana da Azinha

Uma idosa morreu e 4 utentes estão internados

O ponto de situação

O surto de covid-19 na Misericórdia de Bragança continua a ser o de maior dimensão dos lares do país. Conta já 18 mortos, quatro internados e 164 infetados. A instituição continua a ser apoiada em permanência por uma equipa da Unidade de Saúde do Nordeste constituída por dois médicos e três enfermeiros.

Esta semana realiza-se uma terceira testagem à totalidade dos utentes e funcionários.

Em Trás-os-Montes, na casa de Repouso Afonso, em Macedo de Cavaleiros, há neste momento 12 infetados, dos quais 10 idosos e dois trabalhadores.

Mais a sul, em Beja, há surtos em dois lares da cidade. A mansão de S. José com 106 infetados registou esta terça-feira primeira morte e conta já com 11 idosos hospitalizados. No Centro Social do Salvador há 24 utentes e sete funcionários positivos.

Já na Misericórdia de Vila Viçosa subiu para 50 o número de infetados e há quatro utentes internados. Para conter o surto foi instalado um hospital de campanha no antigo centro de saúde.

Na Guarda é o lar Gold Palace, na aldeia de Santana da Azinha, a causar preocupação. São 30 utentes e 10 funcionários infetados. Já morreu uma mulher de 90 anos e há quatro idosos no Hospital da Guarda, que admite a possibilidade de abrir uma segunda “ala covid”.