UEFA autoriza AZ Alkmaar a viajar para Itália apesar dos 13 casos de Covid-19

A UEFA autorizou esta terça-feira o AZ Alkmaar a viajar até Nápoles para jogar na quinta-feira na Liga Europa, embora 13 dos seus futebolistas estejam infetados com o novo coronavírus e não possam jogar.

"Vamos disputar o desafio, segundo informou a UEFA, a menos que as autoridades locais o proíbam", esclareceu o clube dos Países Baixos, que prevê deslocar-se a Itália com somente 17 futebolistas.

Membros da autarquia de Nápoles pediram às autoridades italianas para colocar a equipa adversária em quarentena, o que impediria a viagem, com a decisão da suspensão da partida a depender das autoridades sanitárias regionais.

Oito dos 13 casos foram detetados somente hoje e, segundo o AZ Alkmaar, "a maioria não revela queixas".

Na sexta-feira, o clube revelou nove casos positivos -- quatro deles de futebolistas -- mas isso não impediu o desafio da quinta jornada do campeonato com empate 2-2 com o VVV Venlo.

O protocolo da UEFA defende que um jogo pode realizar-se sempre que um clube afetado pela pandemia tenha pelo menos 12 jogadores de campo e um guarda-redes do plantel principal disponíveis, já que o resto do grupo pode ser completo com atletas da formação.

O Ministério da Saúde de Itália registou 10.874 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado de contágios para 439.449 desde o início da pandemia, em fevereiro.