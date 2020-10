Um em cada três jovens é vítima de bullying nas escolas

Um em cada três jovens entre os 13 e os 15 anos é regularmente vítima de bullying na escola, segundo dados da UNICEF. As novas tecnologias, em especial as redes sociais, têm vindo a agravar o problema, que ganhou novos contornos com a pandemia.

Um estudo do ISCTE confirma que, durante os meses de confinamento, 60% dos estudantes portugueses foram vítimas de cyberbullying. A PSP alerta para estas novas ameaças que afetam cada vez mais crianças e jovens.

No Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se celebra esta terça-feira, o Governo anuncia um reforço na formação de professores e trabalhadores das escolas para que possam identificar e lidar com o problema mais próximo.