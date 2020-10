Covid-19. Centro escolar de Gonçalo na Guarda tem 30 infetados 

Trinta pessoas do centro escolar de Gonçalo, no concelho da Guarda, estão infetadas com o novo coronavírus. Entre os casos positivos, estão 22 alunos, quatro professores e quatro auxiliares.

No espaço de uma semana, o número total de infetados na comunidade subiu de oito para 66, cinco dos quais estão internados.

Perante o aumento dos casos, o presidente da Junta de Freguesia de Gonçalo mostrou-se preocupado e pediu uma reunião de emergência do conselho municipal de Proteção Civil.



PORTUGAL REGISTA MAIS 16 MORTES E 2.535 NOVOS CASOS DE COVID-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quarta-feira que há mais 16 mortes e 2.535 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.213 para 2.229, mais 16 do que na terça-feira e o número de infetados subiu de 103.736 para 106.271 em apenas 24 horas.

Em vigilância, permanecem 55.882 contactos, menos 244 do que na terça-feira.

Os dados divulgados esta quarta-feira revelam ainda mais 1.340 casos recuperados, perfazendo 63.238.