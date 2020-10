Covid-19. Macau em alerta após residentes ocultarem ida a cidade chinesa com surto

Macau está em alerta porque dois residentes que estiveram numa cidade chinesa onde foi detetado um surto local da covid-19 não notificaram as autoridades à entrada do território, que não tem casos há cerca de três meses.

O surto foi detetado em 11 de outubro na cidade portuária de Qingdao, no Hospital de Doenças Pulmonares, e pôs fim a quase dois meses sem infeções locais na China continental.

Qingdao somou um total de 13 casos confirmados e um assintomático, procedente do Reino Unido, e que está a cumprir quarentena.

Os serviços de saúde de Macau informaram esta quarta-feira terem imposto uma quarentena obrigatória, na terça-feira, de 14 dias a um residente de Macau que ocultou ter visitado a cidade de Qingdao ao entrar em Macau.

"No passado dia 15 de outubro, os Serviços de Saúde receberam uma denúncia através de correio eletrónico alertando que alguém tinha publicado nas redes sociais uma fotografia de uma viagem recente à cidade de Qingdao apesar de se encontrar no território, o que poderia indiciar que esta pessoa teria ocultado, na declaração de saúde à entrada de Macau, o facto de ter estado nos últimos 14 dias na cidade de Qingdao, contornando, assim, as medidas de observação médica de isolamento decretadas pelos Serviços de Saúde", lê-se no comunicado.

O residente de Macau, de 35 anos, assumiu ter estado naquela cidade entre 9 e 13 de outubro. Devido ao surto na cidade chinesa, aparentemente agora sob controlo, as autoridades de Macau impuseram a obrigatoriedade de a observação médica por um período de 14 dias em locais designados, a partir das 00:00 horas do dia 13 de outubro de 2020, "a todos os indivíduos que nos 14 dias anteriores à entrada em Macau tenham estado naquela cidade".

"De acordo com o art. 10.º e art. 30.º da Lei n.º 2/2004 - Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, ao entrarem na RAEM, as pessoas devem prestar declarações de saúde com fidelidade, os infratores são punidos com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias", recordaram as autoridades de Macau.

Horas antes, deste comunicado, os Serviços de Saúde emitiram uma outra nota dando conta que um médico do Centro Hospitalar Conde de São Januário esteve na "cidade de Qingdao e conforme as normas de prevenção epidémica, não revelou o seu código de saúde no trabalho nem declarou ao seu superior hierárquico a situação".

Embora o médico tenha estado em Qingdao entre 25 de setembro e 5 de outubro de 2020 (antes do surto ser detetado) este não declarou a sua ida à cidade chinesa na aplicação móvel de saúde obrigatória à entrada dos serviços públicos, nem notificou o hospital.

"De acordo com as normas de gestão em vigor, este médico devia ter declarado a sua situação à chefia, de modo a que o trabalho fosse reajustado e devia ter realizado uma autogestão de saúde. Contudo este cirurgião além de não ter declarado a situação à chefia, conforme está estabelecido, continuou o seu trabalho clínico, nem apresentou o código de saúde diário, no momento da entrada no serviço", lê-se na nota.

O médico já fez dois testes de ácido nucleico que deram negativo à covid-19.

"Como uma medida preventiva, o hospital solicitou ao médico a suspensão do seu trabalho, a submissão a observação médica por 7 dias, tendo em simultâneo dado início a uma investigação interna ao médico. Os profissionais de saúde e os doentes com quem o médico contactou foram submetidos a testes de ácido nucleico virais, bem como, foi já realizada uma avaliação de risco", acrescentaram.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo registado 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.