Covid-19. Sete profissionais e seis doentes infetados no Hospital de Santo Tirso

A unidade de Santo Tirso do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) tem sete profissionais e seis doentes internados com resultado positivo da covid-19, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte daquele hospital do distrito do Porto.

O CHMA confirma a realização de testes a "todos os doentes internados na Unidade de Santo Tirso, bem como a todos os profissionais que trabalham no internamento", lê-se numa resposta escrita a um pedido de esclarecimento da Lusa.

A realização de testes "prende-se com o facto de se ter verificado um resultado positivo num teste realizado a um doente assintomático, a quem ia ser dada alta", refere ainda o CHMA.

O CHMA refere ainda que continua a aguardar pelo resultado de uma parte dos testes realizados.

Entre os resultados já conhecidos, há "sete resultados positivos em profissionais e seis em doentes internados", adiantou o hospital.

Foram já tomadas todas as medidas recomendadas nestas circunstâncias, acrescentou.

